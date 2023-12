Tschechien gedenkt Opfer von Amoklauf

Prag: Nach dem Amoklauf in Prag gedenkt Tschechien heute der Opfer. Im Rahmen einer eintägigen Staatstrauer sind im ganzen Land die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt. Zur Mittagsstunde werden die Glocken läuten. Kurz vorher beginnt im Prager Veitsdom ein Trauergottesdienst. Bei dem Amoklauf an der Prager Karls-Universität hatte es 14 Todesopfer gegeben. Der junge Täter, selbst Student, hatte vorher vermutlich seinen Vater und später sich selbst erschossen. Das Motiv ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 05:00 Uhr