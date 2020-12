Tschechien führt E-Vignette ein

Wetter in Bayern: weiter beölkt mit Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. In der Nacht meist trocken und klar bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Die Aussichten: teils freundlich, teils bewölkt bei Temperaturen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Am Montag Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 12:00 Uhr