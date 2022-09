Truss löst Johnson an der Regierungsspitze ab

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der scheidende britische Premier Johnson hat sich öffentlich aus seinem Amt verabschiedet. Vor seinen Anhängern und Parteikollegen verwies Johnson auf die Erfolge seiner Politik und wünschte der neuen Chefin der Konservativen Partei, Truss, viel Glück. Sie wird Johnson heute offiziell an der Spitze der Regierung ablösen. Beide sind auf dem Weg nach Schottland, wo Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. den Rücktritt Johnsons offiziell annehmen will. Im Anschluss soll die Königin Truss mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Truss will sich am Nachmittag von der Londoner Downing Street aus an das britische Volk wenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2022 11:15 Uhr