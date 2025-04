Trumps Zollpolitik trifft laut Ökonomin US-Bürger besonders

Wirtschaftsweise warnt USA vor - so wörtlich - "Inflationsschock": Die Ökonomin Malmendier verwies im Deutschlandfunk darauf, dass die angekündigten Zölle von Präsident Trump die Preise in den Vereinigten Staaten steigen lassen werden. Außerdem habe es an den Börsen die größten Kursverluste der vergangenen Jahre gegeben. Das trifft laut Malmendier auch die US-Pensionskassen und die Leute, die auf deren Auszahlungen angewiesen sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2025 11:45 Uhr