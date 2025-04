Trumps Zollpause lässt US-Börsen kräftig steigen

New York: Die Kehrtwende von US-Präsident Trump bei den Zöllen hatte einen deutlichen Aufschwung an den US-Börsen zur Folge. Der Dow-Jones-Index schloss am Abend mit einem Plus von fast acht Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Index der Tech-Börse Nasdaq legte sogar um gut zwölf Prozent zu. Auch die asiatischen Börsen verzeichneten am Morgen deutliche Zugewinne - der Nikkei-Index in Tokio stieg zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent. Trump hatte angekündigt, dass die meisten Zollerhöhungen für drei Monate ausgesetzt werden. Für China gilt die Regelung aber nicht. Hier erhöhte Trump den Zusatz-Zoll auf 125 Prozent. China hatte vorher seinerseits höhere Aufschläge auf US-Waren verhängt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 06:00 Uhr