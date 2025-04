Trumps Zollpause lässt US-Börsen kräftig steigen

New York: Die Kehrtwende von US-Präsident Trump bei den Zöllen hat für ein deutliches Plus an den US-Börsen gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am späten Abend mit einem Plus von fast acht Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Index der Tech-Börse Nasdaq legte sogar um gut zwölf Prozent zu. Trump hatte angekündigt, dass die meisten der kürzlich verkündeten Zollerhöhungen für drei Monate ausgesetzt werden. Das betrifft auch Importe aus der EU. Für China gilt die Regelung aber nicht. Für Einfuhren aus der Volksrepublik erhöhte Trump den Zollsatz auf 125 Prozent. Die Führung in Peking hatte vorher erst höhere Abgaben auf US-Waren verhängt.

