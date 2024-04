Trumps Wahlkampfteam nimmt rund 50 Millionen Dollar Spenden ein

New York: Das Team von US-Präsidentschaftskandidat Trump hat nach eigenen Angaben bei einer Wahlkampfveranstaltung eine Rekordsumme eingesammelt. Bei einer Spendenveranstaltung in Florida seien 50,5 Millionen US-Dollar zusammengekommen. In einer Mitteilung schrieb das Wahlkampfteam, es sei nun klarer denn je, dass man das Geld habe, um Trump zum Sieg zu verhelfen. An der Veranstaltung hatten auch mehrere Milliardäre teilgenommen. Trump hatte sich zu Beginn des Vorwahlkampfs noch schwergetan, Geldgeber zu finden. Kürzlich hatte die Republikanische Partei gemeldet, dass ihre Wahlkampfkasse mit gut 93 Millionen Dollar gefüllt sei. Die Demokratische Partei wiederum steht nach eigener Aussage bei einem Plus von 192 Millionen Dollar.

