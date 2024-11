Trumps Wahlkampfsprecherin Leavitt soll Sprecherin des Weißen Hauses werden

Washington: Der gewählte US-Präsident Trump will seine Wahlkampfsprecherin Karoline Leavitt zur Sprecherin des Weißen Hauses ernennen. Die 27-Jährige sei klug, zäh und äußerst effektiv, erklärte Trump. Er habe größtes Vertrauen, dass Leavitt dazu beitragen werde, seine Botschaft an das amerikanische Volk zu übermitteln. Leavitt ist die bisher jüngste Frau in dem hochrangigen Job. Seit seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl hat Trump bereits mehrere Posten vergeben. Für Verwunderung hatte zuletzt die Nominierung des Impfgegners Robert Kennedy zum künftigen Gesundheitsminister gesorgt.

