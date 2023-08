Trumps Wahlkampfkasse profitiert vom Polizeifoto

New York: Ex-US-Präsident Trump profitiert offenbar massiv von der Veröffentlichung seines jüngst aufgenommenen Polizeifotos. Wie sein Wahlkampfteam mitteilte, hat Trump seit Donnerstag, dem Tag der Veröffentlichung, über 7 Millionen Dollar in die Wahlkampfkasse gespült bekommen. Der gestrige Tag sei mit über 4 Millionen Dollar der bisher einträglichste Tag der Kampagne gewesen. Trump hatte sich diese Woche im Bezirksgefängnis von Fulton County in Georgia den Behörden gestellt. Ihm und 18 Mitbeschuldigten wird vorgeworfen, sie hätten sich zu einem Komplott verschworen, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 im Bundesstaat Georgia zu kippen.

