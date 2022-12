Trumps Steuerunterlagen gehen an Kongressausschuss

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das US-Finanzministerium stellt nach eigenen Angaben die Steuerunterlagen von Ex-Präsident Trump einem Kongressausschuss zur Verfügung. Wie ein Sprecher sagte, hat sich das Finanzministerium an die Gerichtsentscheidung von letzter Woche gehalten. Der Oberste Gerichtshof hatte da einen Antrag Trumps abgelehnt, die Herausgabe der Dokumente zu stoppen. Konkret geht es um Steuerunterlagen Trumps und mit ihm in Verbindung stehender Unternehmen aus den Jahren 2015 bis 2020. Der Finanzausschuss, der derzeit von Demokraten geführt wird, soll unter anderem prüfen, ob Interessenskonflikte bestehen oder mit fragwürdigen Mitteln Steuern gespart wurden. Noch ist unklar, ob die Mitglieder des Ausschusses bereits Einblick in die Dokumente bekommen haben und ob sie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

