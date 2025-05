Trumps Sicherheitsberater Waltz soll UN-Botschafter werden

US-Sicherheitsberater gibt Posten auf: Laut Präsident Trump soll Mike Waltz neuer amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York werden. Wie der Präsident auf seiner Online-Plattform Truth Social bekannt gab, übernimmt Außenminister Rubio übergangsweise den Posten des Sicherheitsberaters im Weißen Haus. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, dass der in die Signal-Affäre verwickelte Waltz entlassen werde. Er stand in der Kritik, weil er Angriffspläne des US-Militärs auf Huthi-Stellungen im Jemen in einer nicht abhörsicheren Chatgruppe im Kurznachrichtendienst Signal erörtert hatte.

