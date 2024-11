Trumps Regierungsteam nimmt Gestalt an - wohl Mehrheit im Repräsentantenhaus

Washington: Das Regierungsteam des designierten US-Präsidenten Trump nimmt Gestalt an. Laut Medien soll Marco Rubio Außenminister werden. Der Senator aus Florida gilt als scharfer Verfechter der America First Politik, zudem ist er für seine harte Haltung gegenüber dem Iran und China bekannt, ebenso der Abgeordnete Mike Waltz, der Nationaler Sicherheitsberater werden soll. Stephen Miller, der schon in Trumps erster Amtszeit mit Plänen für eine Abschiebung von Migranten auffiel, soll Stabschef im Weißen Haus werden. - Wie erwartet werden die Republikaner künftig wohl beide Häuser des Parlaments in Washington kontrollieren. Laut Nachrichtenagentur Reuters erhält die Partei ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 07:00 Uhr