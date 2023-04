Trumps Anwalt beantragt Verschiebung von Vergewaltigungsprozess

Meldungsarchiv - 12.04.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump fordert, einen für Ende des Monats angesetzten Verleumdungsprozess gegen ihn um vier Wochen aufzuschieben. Trumps Anwälte begründen die Bitte mit einer hetzerische Medienberichterstattung und fordern wörtlich eine "Abkühlungsphase". In dem neuen Prozess geht es um die Klage einer Kolumnistin eines Modemagazins. Sie wirft Trump Verleumdung vor, weil er bestritten hat, sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine eines New Yorker Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Der Fall steht nicht im Zusammenhang mit der Anklage wegen falsch deklarierter Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2023 09:45 Uhr