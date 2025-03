Trumps Äußerungen sorgen in Europa für Irritationen

Führende Politiker in Europa reagieren irritiert auf Eklat: Nach dem historischen Schlagabtausch im Weißen Haus stellt die EU-Außenbeauftragte Kallas die Führungsrolle der USA in der westlichen Welt in Frage. Sie betonte, es sei deutlich geworden, dass die freie Welt einen neuen Anführer brauche. Die Europäer müssten diese Herausforderung annehmen. Die italienische Regierungschefin Meloni forderte einen sofortigen Gipfel zwischen den USA und Europa. Außerdem warnte sie vor einer Spaltung des Westens. Bundeskanzler Scholz schrieb auf "X": Niemand wolle den Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Auf Deutschland und auf Europa könne sich das angegriffene Land verlassen. Frankreichs Präsident Macron forderte vor Medienvertretern mehr Resprekt für die kämpfenden Ukrainer und betonte, Russland sei der Aggressor.

