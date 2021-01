Trumpanhänger stürmen Kapitol - Frau stirbt durch Schussverletzung

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump haben das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington gestürmt, während Senatoren und Abgeordnete gerade dabei waren, den Wahlsieg von Joe Biden formell zu bestätigen. Scheiben wurden eingeschlagen, Tränengas eingesetzt, es fielen Schüsse. Laut Polizei ist eine Frau angeschossen worden und später ihren Verletzungen erlegen. Die Abgeordneten wurden von den Sicherheitskräften aufgefordert, Gasmasken unter ihren Sitzen hervorzuholen und bereitzuhalten und sich sicherheitshalber auf den Boden zu legen. Die designierte Vizepräsidentin Harris wurde einem Mitarbeiter zufolge an einen geheimen Ort in Sicherheit gebracht. Benachbarte Bundesstaaten entsandten die Nationalgarde und Landespolizei in die US-Hauptstadt. Die Bürgermeisterin Washingtons verhängte eine Ausgangssperre bis 6 Uhr früh Ortszeit. Der gewählte Präsident Biden sprach in einer Fernsehansprache von einem Angriff der Demokratie. Trump hatte seine Anhänger zuvor in einer Rede zum Marsch auf das Kongressgebäude angestachelt und sie aufgefordert, die - so wörtlich - "schwachen Leute im Kongress loszuwerden". Nach Polizeiangaben ist das Kapitol mittlerweile gesichert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 01:00 Uhr