Trump zeigt sich bereit für Verhandlungen über Zölle

Washington: US-Präsident Trump zeigt sich bereit für Verhandlungen über die Höhe der von ihm angekündigten US-Zölle. Länder müssten dafür aber etwas anbieten, das "phänomenal" sei. Die Zölle würden seinem Land Verhandlungsmacht geben. EU-Handelskommissar Sefcovic plant ein Gespräch mit der US-Seite am Nachmittag. Sollte kein fairer Deal zustande kommen, werde die EU nicht tatenlos zusehen, kündigte Sefcovic an. Trump will neue pauschale Zölle von mindestens zehn Prozent auf alle Importe in die USA einführen. Für Waren aus der EU sind 20 Prozent vorgesehen. Laut einer EU-Analyse könnten so Zölle in Höhe von mehr als 81 Milliarden Euro fällig werden - bisher war es etwa ein Zehntel davon.

