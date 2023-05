Trump wird von Jury wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen

Meldungsarchiv - 09.05.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der frühere US-Präsident Trump ist in einem Zivilprozess wegen eines sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. Die Jury an einem Bundesgericht in Manhattan verurteilte ihn zur Zahlung von Schmerzensgeld in Millionenhöhe. Demnach hat Trump Mitte der 90er Jahre die Autorin E. Jean Carroll sexuell missbraucht und anschließend diffamiert. Carroll hatte ihm im Prozess Vergewaltigung vorgeworfen. Die damals bekannte Autorin des Modemagazins "Elle" macht ihre Anschuldigung erstmals 2019 publik, als Trump Präsident wurde. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt. Eine Zivilklage war für die heute 79-Jährige aber möglich. Das Urteil dürfte für Trumps politische Ambitionen, noch einmal ins Weiße Haus einzuziehen, eine Belastung sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2023 21:15 Uhr