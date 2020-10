Trump wird mit Corona-Infektion im Militärkrankenhaus versorgt

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen seiner Corona-Infektion wird US-Präsident Trump wohl einige Tage in der Klinik verbringen müssen. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, der 74-Jährige setze seine Arbeit in dem Militärkrankenhaus fort, in das er gestern Abend vorsorglich verlegt wurde. Trump wird dort mit dem Medikament Remdesivir behandelt. Sauerstoff benötigt er den Angaben zufolge nicht. Aus Trumps Umfeld werden inzwischen immer mehr Infektionen bekannt. In den vergangenen Tagen ist er viel gereist, und hielt sich in der Nähe Dutzender Menschen auf. Mindestens sechs davon sind inzwischen positiv getestet. Auch Trumps Wahlkampfchef Stepien hat sich angesteckt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 13:00 Uhr