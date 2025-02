Trump wirbt für "harte Haltung" gegen Hamas

Washington: Vor einer weiteren geplanten Befreiung israelischer Geiseln hat US-Präsident Trump noch einmal für mehr Härte gegen die radikalislamische Hamas geworben. Er sagte, er wisse nicht, was am Samstagmittag passieren werde. Doch wenn es nach ihm ginge, würde er eine "harte Haltung" einnehmen. Heute Mittag um 12 Uhr sollen die radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad drei weitere israelische Geiseln freilassen. Im Gegenzug will Israel zahlreiche palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzen. Trump hatte diese Woche gesagt, die Hamas solle bis Samstagmittag alle israelischen Geiseln in Gaza freilassen oder "die Hölle breche los".

