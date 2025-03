Trump will Zölle gegen Kanada und Mexiko in Kraft setzen

Die Zusatz-Zölle der USA gegen die Nachbarländer Mexiko und Kanada sollen heute in Kraft treten. US-Präsident Trump sagte, es gebe keinen Spielraum mehr für Verhandlungen. Sowohl Mexiko als auch Kanada haben Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zoll-Aufschläge in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Für Waren aus China sollen die Zölle um zehn Prozent erhöht werden. Trump hat unterdessen weitere Zölle angekündigt: Ab April will er Importe landwirtschaftlicher Produkte mit höheren Abgaben belegen

