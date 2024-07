Washington: Der frühere US-Präsident Trump will weiter Wahlkampfkundgebungen unter freiem Himmel abhalten, trotz des Anschlags auf ihn vor zwei Wochen. Der Secret Service habe sich bereiterklärt, die Sicherheitsvorkehrungen erheblich zu verstärken, erklärte der republikanische Präsidentschaftskandidat. Dazu sei der Dienst auch durchaus in der Lage. Die Rede- und Versammlungsfreiheit dürfe durch nichts und niemandem gestoppt oder eingeschränkt werden. Trump hatte zuvor angekündigt, an den Ort des Attentats an zurückkehren zu wollen. Trump hatte den Anschlag in Butler im Bundesstaat Pennsylvania vor zwei Wochen nur knapp überlebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 00:00 Uhr