Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen

17.04.2020 11:00 Uhr

Washington: US-Präsident Trump will sein Land schnell aus der Corona-Krise führen. Sein Plan sieht eine weitgehende Rückkehr zur Normalität vor, wenn in Bundesstaaten oder Regionen jeweils bestimmte Kriterien erfüllt sind. So sollte die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen jeweils über einen 14tägigen Zeitraum abgenommen haben. Trump betonte, den Gouverneuren bleibe es überlassen, die Richtlinien umzusetzen. Noch am Montag hatte der Präsident gesagt, er allein habe bei der Frage der Wiedereröffnung Amerikas die allumfassende Macht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 11:00 Uhr