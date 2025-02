Trump will US-Hilfen für Ukraine an Rohstoffe knüpfen

Washington: US-Präsident Trump strebt nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit der Ukraine an: Das Land soll den USA so genannte Seltene Erden liefern - im Austausch für Hilfsleistungen. Seine Regierung wolle ein Abkommen mit Kiew aushandeln, das die Lieferung solcher Metalle aus der Ukraine garantiere, sagte Trump im Gespräch mit Reportern in Washington. Seltene Erden sind Metalle, die für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten benötigt werden.

