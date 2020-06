Trump will Truppenteile von Deutschland nach Polen verlegen

Wetter: Auch morgen und übermorgen überwiegend freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig. Im Osten und Südosten vereinzelt Regen. Werte zwischen 15 und 9 Grad. Am Tag und am Freitag nach wie vor freundlich. Nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 29 Grad . Die Aussichten: Am Samstag teils Sonne, teils Schauer und Gewitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 22:00 Uhr