Trump will Tik Tok in den USA verbieten

Washington: US-Präsident Trump will die Video-Plattform Tik Tok in den USA verbieten. Er kündigte vor Journalisten an, heute einen entsprechenden Beschluss zu unterzeichnen. Tik Tok gehört zum chinesischen Unternehmen Bytedance und steht im Verdacht, Nutzerdaten an die Regierung in Peking weiterzuleiten. Ein Verbot der populären Plattform in den USA könnte nach Ansicht von Insidern dazu führen, dass Bytedance sein Tochter-Unternehmen verkauft. Als Interessent soll der US-Konzern Microsoft bereitstehen. Schon jetzt wird die App teilweise in Kalifornien weiter entwickelt. Tik Tok hat innerhalb von nur drei Jahren die Zahl von monatlich einer Milliarde Nutzern erreicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 06:15 Uhr