Trump will Stahlzölle auf 50 Prozent verdoppeln

Washington: US-Präsident Trump will die Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium verdoppeln - und zwar von 25 auf 50 Prozent. Das kündigte er in einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs im Bundesstaat Pennsylvania an. Die zusätzlichen Gebühren würden die US-Stahlindustrie stärken, so Trump. Niemand werde darum herumkommen. Der US-Präsident bekräftigte, Zölle seien sein absolutes Lieblingswort. Später teilte er über seinen Onlinedienst "Truth Social" mit, der neue Zollsatz solle am 4. Juni greifen. Erst am Mittwoch hatte ein US-Bundesgericht Trumps Zollpolitik einen Dämpfer erteilt - und einen Großteil der von ihm verhängten Zölle für ungültig erklärt. Tags darauf allerdings setzte ein Berufungsgericht diese Blockade wieder aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 06:00 Uhr