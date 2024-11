Trump will Senator Rubio zum Außenminister machen

Washington: Der gewählte US-Präsident Trump will Senator Rubio zum Außenminister machen. Wie Trump am Abend mitteilte, hat er den 53-Jährigen mit kubanischen Wurzeln für den Posten nominiert. Rubio ist derzeit Senator in Florida und gilt als Vertreter einer harten Linie gegenüber China und dem Iran. Im US-Kongress zeichnet sich unterdessen eine Mehrheit für Trumps Republikaner auch im Repräsentantenhaus ab. Das melden zwei große US-Fernsehsender. Bei den Wahlen hatten sich die Republikaner auch die Mehrheit im Senat gesichert.

