Trump will Selenskyj in Kürze treffen

Trump will in den nächsten Tagen Selenskyj treffen: Das sagte der US-Präsident am dritten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Dabei solle der ukrainische Präsident unterschreiben, dass die USA Zugang zu gewissen Rohstoffen in der Ukraine bekommen. Bisher hatte Selenskyj seine Zustimmung dazu verweigert und Sicherheitsgarantien wegen des russischen Angriffskrieges gefordert. Ob ein überarbeiteter Vorschlag das nun enthält, blieb offen. Außerdem sagte Trump, Kremlchef Putin würde europäische Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren, wenn das im Rahmen eines Friedensvertrags vereinbart würde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 22:00 Uhr