Trump will Richterin aus Prozess um Wahlbetrug drängen

Washington: Der frühere US-Präsident Trump will in seinem Bundesverfahren wegen versuchten Wahlbetrugs die zuständige Richterin abziehen lassen. Trumps Anwälte werfen der Richterin Tanya Chutkan vor, befangen zu sein, und begründen das mit mehreren Aussagen aus der Vergangenheit. In dem Prozess geht es um Trumps Versuche, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 nachträglich zu kippen. Ihm wird unter anderem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten zur Last gelegt. Chutkan hatte in den vergangenen Monaten mehrere Verfahren gegen Randalierer geleitet, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2001 beteiligt waren. Dabei fiel sie mit besonders harten Urteilen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 07:00 Uhr