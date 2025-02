Trump will reichen Migranten "Gold Card" anbieten

Washington: Präsident Trump will reiche Ausländer in die USA locken. Er hat angekündigt, dass es in Zukunft für fünf Millionen Dollar eine sogenannte "Gold Card" zu kaufen geben soll - als Weg zur amerikanischen Staatsbürgerschaft. Es handelt sich demnach um ein Visum, mit dem der Besitzer ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht hat. Trump erklärte, eine Menge Leute wollten in die USA und sie seien in der Lage zu arbeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen aufzubauen und Steuern zu zahlen. Nach Angaben von Handelsminister Lutnick wird das bestehende "Green Card"-Programm dafür beendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2025 02:00 Uhr