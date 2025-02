Trump will reiche Ausländer in die USA locken

Trump will reiche Ausländer in die USA locken: Der US-Präsident hat eine so genannte "Gold Card" angekündigt - ein Visum für unbegrenztes Aufenthaltsrecht, das fünf Millionen Dollar kosten soll. Trump sagt, ihm gehe es vor allem um IT-Experten, die Geld in den USA investieren. Wahrscheinlich würde die Gold Card aber auch von russischen Oligarchen gekauft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2025 06:15 Uhr