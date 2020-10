Trump will nach Corona-Infektion Krankenhaus noch heute verlassen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump wird nach seiner Covid-19-Erkrankung noch heute das Militärkrankenhaus verlassen, in dem er seit Freitag behandelt wird. Das hat Trump auf Twitter mitgeteilt. Dort schrieb er auch, Zitat: "Haben Sie keine Angst vor Covid". Seine behandelnden Ärzte erklärten in einer Pressekonferenz, alle Entlassungskriterien seien erfüllt. Trump habe weder Fieber noch Atemprobleme. Ganz über den Berg sei er aber noch nicht. Nach Angaben der Ärzte erhält Trump nun weitere Gaben des Medikaments Remdesivir und wird im Weißen Haus weiterbehandelt. Dort sind inzwischen mehrere seiner Mitarbeiter an Corona erkrankt, zuletzt seine Pressesprecherin McEnany. Sie trägt meist keine Maske.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.10.2020 21:45 Uhr