Trump will morgen mit Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine sprechen

Washington: US-Präsident Trump will morgen direkt mit dem russischen Präsidenten Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine sprechen. Das sagte er nach Angaben mitreisender Reporter bei einem Flug der Präsidentenmaschine Air Force One. Trump fügte demnach hinzu, man werde über die Aufteilung von Vermögenswerten sprechen, konkret über Land und Kraftwerke. Bereits heute Vormittag treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel, um über die Unterstützung der Ukraine zu diskutieren. Außenministerin Baerbock sagte den wartenden Journalisten, Deutschland werde wie im vergangenen Jahr wieder insgesamt sieben Milliarden Euro für die Ukraine bereitstellen. Die Bundesrepublik sei bereit für die eigene und die europäische Sicherheit, sowie den Schutz der Ukraine einzutreten. Für Investitionen in die Sicherheit müssten die EU-Schuldenregeln zügig gelockert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 09:00 Uhr