Trump will morgen mit Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine sprechen

Washington: US-Präsident Trump will morgen direkt mit dem russischen Präsidenten Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine sprechen. Das sagte er nach Angaben mitreisender Reporter bei einem Flug der Präsidentenmaschine Air Force One von Florida nach Washington. Trump fügte demnach hinzu, man werde über die Aufteilung von Vermögenswerten sprechen, konkret über Land und Kraftwerke. Auch der Kreml hatte bereits ein Telefonat zwischen den beiden Staatschefs in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow sagte, es gebe Gründe für vorsichtigen Optimismus. Die Rolle der EU bei Verhandlungen über eine Waffenruhe beschäftigt heute die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel. Außerdem geht es um weitere Unterstützung für die Ukraine von 20 bis 40 Milliarden Euro für dieses Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 07:00 Uhr