Trump will mit Kanada und Mexiko über Zölle sprechen

Washington: Die USA wollen offenbar schon in naher Zukunft Importzölle auch auf Produkte aus der Europäischen Union erheben. US-Präsident Trump erklärte, er habe keinen Zeitplan, aber es werde sehr bald sein. Die EU-Länder nutzten die Vereinigten Staaten wirklich aus, so Trump. Die USA hätten ein Handelsdefizit von rund 300 Milliarden Euro. Die EU hat bereits angekündigt, auf Zoll-Maßnahmen entschieden reagieren zu wollen. Offenbar heute will Trump erneut mit Kanada und Mexiko über seine Zollentscheidungen reden. Beide Länder hatte er mit Importzöllen von bis zu 25 Prozent belegt. Kanasa kündigte daraufhin Gegenzölle in gleicher Höhe an. Mexiko will ebenfalls reagieren, nannte aber bislang noch keine Zahlen. Trump hatte eingeräumt, dass die Zölle den US-Bürgern möglicherweise "Schmerzen" bereiten könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 06:00 Uhr