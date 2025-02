Trump will Kontrolle der USA über den Gazastreifen

Washington: US-Präsident Trump will, dass die USA den Gazastreifen übernehmen. Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte er, die USA würden alle nicht-explodierten Bomben und Waffen dort entfernen, den Gazastreifen einebnen und dann wieder neu aufbauen. So sollten eine große Zahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum geschaffen sowie eine "Riviera des Nahen Ostens" entstehen. Die rund zwei Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen sollen nach Trumps Willen künftig in anderen arabischen Staaten der Region leben. Das lehnen aber sowohl die Anrainerstaaten Ägypten, Jordanien und Libanon als auch die Palästinenser selbst ab. Netanjahu bezeichnete den Vorschlag des US-Präsidenten als "beachtenswert".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 06:00 Uhr