Trump will Kontrolle der USA über den Gazastreifen

Washington: US-Präsident Trump will, dass die Vereinigten Staaten den Gazastreifen kontrollieren. Die USA würden das Küstengebiet übernehmen und wirtschaftlich entwickeln, sagte Trump nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu im Weißen Haus. Trump sprach sich außerdem dafür aus, die Bevölkerung dauerhaft umzusiedeln. Gaza sei ein Abrissgebiet und seit Jahrzehnten eine, so wörtlich, "Katastrophe", sagte Trump. Der Republikaner nannte Jordanien und Ägypten als Länder, in denen die rund 2,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser unterkommen könnten. Beide Staaten lehnen das ab, ebenso wie die Palästinenser selbst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2025 02:00 Uhr