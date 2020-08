Trump will jetzt doch keine Verschiebung der US-Wahlen

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach massiver Kritik an seinem Vorschlag, die Wahl vom 3. November zu verschieben, rudert US-Präsident Trump wieder zurück. Vor Journalisten in Washington sagte Trump wörtlich: "Ich will eine Wahl und ein Ergebnis viel mehr als Sie, ich will keine Verschiebung." Zuvor hatte er auf Twitter erklärt, angesichts der Corona-Pandemie und der vielen Briefwähler drohten diese Wahlen zu den fehlerhaftesten und betrügerischsten in der US-Geschichte zu werden. Die Bundeswahlkommission der USA hatte daraufhin erklärt, weder habe Trump die Macht, die Wahl zu verschieben, noch solle sie verschoben werden. Massive Kritik an dem Vorstoß kam auch von Demokraten und Republikanern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 03:00 Uhr