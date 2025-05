Trump will in Saudi-Arabien Wirtschaftsgespräche führen

US-Präsident Donald Trump ist am Mittag in Saudi-Arabien eingetroffen: Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman begrüßte den US-Präsidenten am Flughafen. Trump will in Riad unter anderem bei einem Investorenforum auftreten, bei dem auch sein Berater und Tech-Milliardär Elon Musk erwartet wird. Nach Angaben des Weißen Hauses soll es beim Besuch des Präsidenten vor allem um Wirtschaftsbeziehungen gehen.

