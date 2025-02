Trump will Gaza-Plan nach eigenen Angaben ohne Militär umsetzen

Washington: Trotz aller Kritik hält US-Präsident Trump an seinem Plan fest, die Kontrolle über den Gaza-Streifen zu übernehmen. Er versucht allerdings, die Aufregung einzufangen und erklärte, dazu seien keine US-Soldaten nötig. Israel solle den Gaza-Streifen nach Abschluss der Kämpfe an die USA übergeben. Sein Vorstoß, dass die USA das Gebiet übernehmen und wieder aufbauen sollen, sorgt für erhebliche Irritationen. Denn er geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Palästinenser das Gebiet komplett verlassen. Er sagte, die Palästinenser würden in weit sicherere und schönere Gemeinden in der Region umgesiedelt, mit neuen und modernen Häusern.

