Trump will G7 erweitern - Australien reagiert erfreut

Washington: Der US-Vorschlag für eine Ausweitung des G7-Gipfels findet positive Resonanz. Australien würde nach Angaben der Regierung eine offizielle Einladung zum Treffen der bisher sieben führenden Industriestaaten begrüßen. Es habe deshalb bereits Kontakt mit US-Präsident Trump gegeben. Auch Südkorea ist zu Gesprächen bereit. Trump will darüber hinaus auch Russland und Indien einladen. Bisher bestehen die G7 aus den USA, Kanada, Japan und den europäischen Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Was die Partner von Trumps Vorstoß halten, ist bislang nicht bekannt. Der nächste Gipfel soll nun nicht im Juni, sondern in erweiterter Form im September in den USA stattfinden. Russland hatte jahrelang der damaligen G8 angehört, war aber wegen seines militärischen Vorgehens in der Ukraine 2014 ausgeschlossen worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.05.2020 09:30 Uhr