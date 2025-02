Trump will dauerhafte Umsiedlung von Gaza-Bevölkerung

Washington: US-Präsident Trump spricht sich dafür aus, die Menschen im Gazastreifen dauerhaft umzusiedeln. Gaza sei ein Abrissgebiet und seit Jahrzehnten eine, so wörtlich, "Katastrophe", sagte Trump beim Besuch von Israels Ministerpräsident Netanjahu im Weißen Haus. Der Republikaner nannte Jordanien und Ägypten als Länder, in denen die rund 2,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser unterkommen könnten. Die beiden Staaten lehnen das ab, ebenso wie die Palästinenser. Hunderttausende sind bereits in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt, um sich ein neues Leben aufzubauen. Israel hatte im Rahmen der Waffenruhe mit der islamistischen Hamas den Weg dafür freigemacht. Trump und Netanjahu beraten im Oval Office auch darüber, wie es mit der Feuerpause weitergeht.

