Trump will binnen zwei Wochen über Angriff auf Iran entscheiden

US-Präsident Trump will spätestens in zwei Wochen über Kriegseintritt gegen Iran entscheiden: In einer Erklärung, die von seiner Sprecherin im Weißen Haus verlesen wurde heißt es, die Entscheidung hänge davon ab, ob es in naher Zukunft einen substanziellen Fortschritt in Verhandlungen mit dem Iran gebe. Erste Priorität sei es, dass Teheran nicht über Atomwaffen verfüge. Morgen trifft der iranische Außenminister in Genf erstmals seit Ausbruch des Nahost-Kriegs mit seinen deutschen, britischen und französischen Kollegen zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 21:00 Uhr