Trump will Autozölle in Höhe von 25 Prozent

Washington: US-Präsident Trump hat angekündigt, ab Anfang April Zölle von rund 25 Prozent auf importierte Autos erheben zu wollen. Wie er in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sagte, will er die Einzelheiten dazu noch bekanntgeben. Bislang haben die USA auf Auto-Importe aus der EU einen Zollsatz von 2,5 Prozent gesetzt, während der EU-Zollsatz bei zehn Prozent liegt. Höhere Abgaben treffen Deutschland als Exportnation würden besonders hart. Volkswagen hofft auf ein Entgegenkommen und sucht nach eigene Angaben den direkten Draht zur Regierung in Washington. Mit Blick auf weitere Zölle, etwa auf Pharma-Produkte, kündigte Trump an, auch in diesem Bereich 25 Prozent und mehr erheben zu wollen. Im Laufe eines Jahres werden die Abgaben demnach noch deutlich höher werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr