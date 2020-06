Trump will Antifa zur terroristischen Vereinigung erklären

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump will die Antifa-Bewegung zur terroristischen Vereinigung erklären - als Reaktion auf die Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt. Er macht linksradikale Gruppen für die Gewalt und die Plünderungen während der jüngsten Proteste verantwortlich. Gouverneure und Bürgermeister forderte Trump auf, viel härter durchzugreifen, sonst werde die Regierung einschreiten. Einzelhändler in den USA bereiten sich derweil auf eine weitere Nacht der Unruhen und Plünderungen vor. Hunderte Filialen von Apple-Stores, der Discounter Target und Walmart sowie der Apothekenkette CVS bleiben aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in Polizeigewalt haben auch gestern in mehreren US-Städten zahlreiche Menschen protestiert. Von Boston bis San Francisco gingen Demonstranten auf die Straße, mancherorts gab es Ausschreitungen. In einigen Städten wurden für die Nacht Ausgangssperren verhängt, zuletzt in der Hauptstadt Washington. Die Nationalgarde ist mittlerweile in mehreren Bundesstaaten im Einsatz, um die Randale zu unterbinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 04:00 Uhr