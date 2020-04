Trump will allein über Aufhebung von Corona-Regeln entscheiden

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat betont, dass die Entscheidung über eine Lockerung der geltenden Corona-Regeln allein bei ihm liege. Im Weißen Haus sagte Trump, bei der Frage der Wiedereröffnung Amerikas habe er, so wörtlich, die "allumfassende Macht". Die Gouverneure einiger Bundesstaaten hatten zuvor erklärt, sie wollten sich bei der Aufhebung von Beschränkungen untereinander abstimmen. Trump erklärte außerdem, der Einreisestopp für Ausländer aus Europa bleibe vorerst bestehen. Er bleibe in Kraft, bis es Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich besser gehe, so Trump. Mit mehr als 23.500 Toten sind die USA mittlerweile das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 04:00 Uhr