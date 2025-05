Trump will Alcatraz wieder in Betrieb nehmen

Washington: US-Präsident Trump will das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb nehmen und dort künftig Schwerverbrecher unterbringen. Er kündigte auf seiner Online-Plattform an, die Anlage auf einer Felsinsel vor der Küste Kaliforniens umzubauen und zu vergrößern. Dort sollten künftig Amerikas gewalttätigste Straftäter untergebracht werden, so Trump. Alcatraz war bis 1963 das wohl berüchtigste Gefängnis der USA. Schwerverbrecher wie Al Capone waren in dem als ausbruchsicher geltenden Zuchthaus untergebracht. Heute steht die Insel Alcatraz als Museum und als Brutstätte für viele Vögel unter Denkmal- und Naturschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 05:00 Uhr