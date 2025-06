Trump will 2.000 Nationalgardisten nach Los Angeles entsenden

Washington: US-Präsident Trump hat den Einsatz von 2.000 Nationalgardisten in Los Angeles angeordnet. Am Freitag hatte es dort Razzien vermummter und bewaffneter Bundesbeamter gegen Migranten gegeben. Seitdem protestieren die Menschen in der kalifornischen Metropole den zweiten Tag in Folge. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen US-Bundespolizisten und Demonstranten. Der Einsatzbefehl Trumps erfolgte gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Dieser warf der Regierung vor, mit ihrem Eingreifen die Spannungen "gezielt" anzuheizen. US-Verteidigungsminister Hegseth drohte mit dem Einsatz der US-Armee, wenn die Gewalt weiter anhalte. Marieninfanteristen in Kalifornien seien in hoher Alarmbereitschaft, erklärte er in Online-Netzwerken.

