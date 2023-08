Trump weist Vorwürfe wegen Wahlverschwörung in Georgia zurück

Atlanta: Der frühere US-Präsident Trump muss sich im Bundesstaat Georgia wegen versuchten Wahlbetrugs vor Gericht verantworten. Die Anklageschrift wurde in der vergangenen Nacht veröffentlicht. Darin wird Trump vorgeworfen, er habe den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten beeinflussen wollen. Für Trump, der im nächsten Jahr erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will, ist das jetzt schon die vierte Anklage. Er wies die Vorwürfe zurück und kritisierte die Klage in einer E-Mail als Wahlbeeinflussung im Namen der Demokraten. Diese wollten das Weiße Haus unter der Kontrolle von Präsident Biden halten, so Trump, und dessen größten Gegner bei der Wahl 2024 ins Gefängnis bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 09:00 Uhr