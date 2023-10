Trump weist Vorwürfe im Betrugsprozess in New York zurück

New York: Im Betrugsprozess gegen Donald Trump musste der angeklagte Ex-Präsident heute persönlich vor Gericht erscheinen. In dem Zivilprozess wirft ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch dargestellt zu haben, um etwa an günstigere Konditionen bei Krediten und Versicherungen zu kommen. Trump bezeichnete die Anklage als 'aus der Luft gegriffen' und 'politisch motiviert'. Staatsanwalt Wallace sagte an die Adresse Trumps, dieser habe Jahr für Jahr gelogen, um dem Trump-Unternehmen bessere Kreditzinsen zu verschaffen. Das habe ihm 100 Millionen Dollar an Zinsen erspart. Der Vorsitzende Richter Engoron hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, der Ex-Präsident habe sich des Betrugs schuldig gemacht. Ein Urteil wird im Dezember erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2023 19:15 Uhr